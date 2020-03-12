Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman-Bitlis karayolunda meydana geldi. İnşaat işçilerinin bulunduğu 72 AAD 247 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra karayoluna çıkan Yavuz Akyıldız yönetimindeki 34 JV 2787 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yavuz Akyıldız olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Akyıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.