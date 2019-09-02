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Batman'da trafik kazası: 1 ölü

Batman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Edilen bilgiye göre kaza Batman merkeze bağlı Erköklü köy yolunda meydana geldi. Köyden Batman'a gelen Hasan Aksoy yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Aksoy, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza sonrası araç sürücüsü polise giderek teslim olurken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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