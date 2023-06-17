Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edilinen bilgiye göre kaza Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. G.Ç.'nin kullandığı 21 ADK 612 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 72 DA 325 plakalı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü K.T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzere kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı K.T. sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.