Batman'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. ismi öğrenilemeyen 48 J 5554 plakalı ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı tarafına geçip park halindeki tırın dorsesine çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.