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Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Kozluk-Batman karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman istikametine seyreden 65 AAF 196 plakalı yakıt tankeri karşı yönden gelen 63 K 8464 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan iki araç, yakıt istasyonuna savrulurken, kazada baba ve oğlu yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğluna yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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