İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

Batman-Siirt çevre yolu üzerinde tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tanker ve kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 2 vatandaş yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.