Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Doruk köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Seyfetullah Uslu (29) idaresindeki 23 HN 450 plakalı araç ile karşı yönden gelen 15 PL 424 plakalı araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Metin Çoban (16), Süleyman Orak (70), Seyfetullah Uslu (29) ve Ruken Kaynak, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 4 kişi, Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.