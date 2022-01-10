İhlas Haber Ajansı

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Batman'da trafik kazası: 4 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gercüş-Hasankeyf arasında meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinden Gercüş istikametine seyir halinde olan 77 AAV 630 plakalı Ford transit ile Gercüş istikametinden gelen Mitsubishi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi ve Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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