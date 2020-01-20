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Batman'da trafik kazası: 9 yaralı

Batman’da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Batman'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye, Batman-Beşiri karayolunda Türkiye Petrolleri işçilerini Kozluk ilçesine götüren Kadir Yaman yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı ile Salih Uçar'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere ve Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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