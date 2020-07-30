Batman'da trafik kazası: Hurdaya dönen araçlardan sağ kurtuldular

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Hurdaya dönen araçlarda bulunan yolcular, kazada yara almadan kurtuldu.

Edinen bilgilere göre kaza saat 22.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Başova mevkinde meydana geldi. Kozlu köyünden Gercüş ilçesine gelmekte olan Mehmet Suna yönetimindeki 03 FT 266 plakalı minibüs ile Batman'dan Gercüş istikametine seyreden Kudbettin Seyitoğlu yönetimindeki 35 AD 477 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza kimsenin burnu bile kanamadan atlatılırken araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen Gercüş Belediyesine ait itfaiye ekipleri yola boşalan motor yağını temizledi.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ise olası kazalara karşı şoförlere uyarılarda bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.