İhlas Haber Ajansı

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Batman'da trafik kazası, iki araç kafa kafaya çarpıştı

Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.


Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Ova Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Karşı yönden gelen 63 B 7701 plakalı araç ile 01 C 9065 plakalı kamyonetin karıştığı kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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