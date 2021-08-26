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Batman'da traktör devrildi: 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünde meydana geldi. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gör,e şoförünün ismi öğrenilemeyen 72 AF 761 plakalı traktör, bağ ve bahçe bakımı için tarlaya gideceği sırada dönüşünü almaya çalışırken devrildi. Kazada Şehrinaz Tuncer (16) ve Ahmet Soyalan (7) yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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