Batman'da traktör şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde tarla dönüşü köy yolunda kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Tepeci köy yolunda meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber ermesi üzerine kazanın yaşandığı yere sağlık ekipleri gönderildi. Kazada ağır yaralanan 53 yaşında Faik Taş, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 53 yaşındaki Faik Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.