Batman'da uyuşturucu imalathanesine operasyon

Yapılan arama sonucunda 400 gram metamfetamin maddesi, 23 adet sikke ve 1 adet obje ele geçirildi. Adli işlemlerinin yapılması amacıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.