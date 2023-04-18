Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 68 şüpheli yakalandı

Batman'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele dahilinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda yakalan 68 şüpheli ile birlikte çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, son bir ay içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile müşterek yapılan operasyonlarda 68 şüpheli şahıs yakalandı.

Söz konusu operasyonlarda, toplam 7 kilo 3 gram skunk, 2 kilo 164 gram kubar esrar, 519 gram toz esrar, 491 adet uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet Tabanca ve 5 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.