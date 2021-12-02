İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyünde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyünde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.


Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Sason İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bir evde bin 300 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.