Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Batman'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik 5 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren şahıslara yönelik başlatılan planlı çalışmalar aralıksız sürüyor. Uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Batman'da 5 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 140 gram metamfetamin maddesi, 37,63 gram sentetik kannabinoid maddesi, 31,75 gram eroin maddesi, 5 hap, 3 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kartuş, 1 hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 1'nin suçu kapsamında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.