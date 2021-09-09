Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Batman'da torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13,96 gram metamfetamin, 7,28 gram esrar, 2,13 gram sentetik kannobinoid, 1,49 gram eroin, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 62 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet 7x65 ve 3 adet 9x19 fişek, silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen takım çantası ve 3 adet matkap ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.