Batman'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Batman’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.
Batman'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapılan operasyonda, 12 kök Hint keneveri, 15,55 gram esrar maddesi, 0,85 gram eroin maddesi, 3 adet ecstasy hap maddesi, 260,73 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.