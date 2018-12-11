İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Uyuşturucu arama köpeği Sarıkız ile araçta yapılan aramada 850 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 Aralık 2018 günü durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta narkotik köpeğimiz Sarıkız ile yapılan aramada net ağırlığı 850 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak araçta bulunan 4 şahsa TCK 188'den işlem başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.