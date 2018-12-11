Batman'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu arama köpeği Sarıkız ile araçta yapılan aramada 850 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 Aralık 2018 günü durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta narkotik köpeğimiz Sarıkız ile yapılan aramada net ağırlığı 850 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak araçta bulunan 4 şahsa TCK 188'den işlem başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.