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Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 270 kilo kubar esrar ile 10 kilo toz esrar ele geçirildiği ve olay ile ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta ve bir depoda yapılan aramada 270 kilo 858 gram kubar esrar, 10 kilo toz esrar ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır” denildi.

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