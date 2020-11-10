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Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman’da güvenlik güçlerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da güvenlik güçlerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında uygulamalarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimize bağlı ekiplerce uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 9 Kasım Pazartesi günü Çiğdem Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, araçta bulunan 3 şahıs yakalanmıştır" denildi.

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