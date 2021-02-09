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Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 48,23 gram metamfetamin maddesi, 2 gram toz esrar-bonzai, 1 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Konu ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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