İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.


Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 3 farklı operasyonda 9 kilo 630 gram esrar, 46 adet satışa hazır paketlenmiş 22,37 gram sentetik uyuşturucu, 1,92 gram eroin, 11 uyuşturucu hap, 1 kilo 26 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.


Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.