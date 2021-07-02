Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda uyarıcı ve uyuşturucu madde bulunduran 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Batman il Emniyet Müdürülüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Uyuşturucu Madde Ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda operasyonlarda, 14 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 52 gram metamfetamin, 574 gram toz esrar, 21,14 gram eroin, 2,45 gram sentetik kannobinoid, 8 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi” denildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.