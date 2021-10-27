Batman'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 ayrı adreste 2 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 28 kilo 355 gramı skunk olmak üzere toplam 67 kilo 205 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.