İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki farklı adreste düzenlenen operasyonda 28 kilo 355 gramı hibrit esrar olarak bilinen skunk olmak üzere toplamda 67 kilo 205 gram esrar ele geçirdi.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 ayrı adreste 2 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 28 kilo 355 gramı skunk olmak üzere toplam 67 kilo 205 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.