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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Batman’da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 44 kilogram esrar, 5.88 gram toz esrar, 1,09 gram bonzai maddesi, 44 gram metamfetamin, 1.37 gram eroin, 2 adet hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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