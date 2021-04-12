Batman'da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu

Batman'ın Sason ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şok operasyonda 510 gram metamfetamin diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Sason İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, çevre illerden, ilçeye uyuşturucu madde girişi olduğunu tespit etti. Bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, dün sabah saatlerinde narkotik detektör köpekleriyle birlikte, Sason ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesinde bir adreste yaptığı şok baskında piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira değerinde olan 510 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Sason'da bir ilk

Metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddenin Sason'da şu ana kadar tek kalemde yakalanan en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu, ayrıca 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi İlçede bu derecede uyuşturucunun yakalanmasına şaşıran vatandaşlar, uyuşturucunun piyasaya sürülmeden ve ilçedeki gençlerin zehirlenmeden yakalanmasından dolayı zehir tacirlerine fırsat vermeyen polis ekiplerine teşekkür etti. Operasyon ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.