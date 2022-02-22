Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon:5 kişi tutuklandı

Batman’da, narkotik ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Batman'da, narkotik ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç üstü yakalan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) Büro Amirliği ekiplerince, son bir hafta içesinde yapılan 4 ayrı operasyonda, 15 kilo 250 gram kubar esrar, 20 kilo 350 gram skunk, 180 gram metamfetamin, satışa hazır halde 54 parça toplam 27,33 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildiği, 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 5'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında tutuklanarak ceza evine teslim edildiği, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.