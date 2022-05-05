İhlas Haber Ajansı

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Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Batman’da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Batman'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü, bazı iş yerleri ve evleri su bastı.


Batman'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde araçlar hareket etmekte zorlanırken, dolu ise ağaçların yaprak ve açan çiçeklerinin dökülmesine neden oldu. Kısa süren yağışlarda bazı iş yerleri ve evleri su bastığı öğrenildi.

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