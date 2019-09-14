Batman'da yapılacak olan 'Teröre lanet' yürüyüşüne Sason'dan yoğun katılım

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun işçilerine yönelik yapılan katliamı kınamak ve teröre lanet yürüyüşüne destek vermek için Sason ilçesinden yaklaşık 500 araçlık konvoy Batman'a hareket etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya gidenlerin bulunduğu kamyonetin geçtiği yolda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 kişiden ikisi İhsan Çelikbilek ile Mehmet Bozyel'in Sason ilçesinden olması ilçedeki vatandaşları ayağa kaldırdı. Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yapılacak olan 'Şehitlere saygı, teröre lanet yürüyüşü' için Sason ve köylerinden yaklaşık 500 araçlık konvoy Batman'a gitti.