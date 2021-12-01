Batman'da yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Batman’da iki iş yerinde yüklü miktarda tütün mamulleri ile kaçak sigara ele geçirildi.
Batman'da iki iş yerinde yüklü miktarda tütün mamulleri ile kaçak sigara ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler Mahallesinde 2 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 312 paket gümrük kaçağı sigara, 1,5 kilo puro tütünü, 41 kilo nargile tütünü, 4 litre elektronik sigara likiti, 11 bin adet boş makaron, 40 adet puro, 10 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.