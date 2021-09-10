Batman'da yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 kilo 700 gram kubar esrar maddesi, 570 gram kenevir tohumu, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 39 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 23 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.