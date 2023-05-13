Batman'da yapılan tekvando küçükler grup müsabakaları sona erdi

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan tekvando küçükler grup müsabakaları Batman'da yapıldı.

19 Mayıs Spor salonunda yapılan ve 4 gün süren müsabakalara Türkiye'nin birçok ilinden yüzlerce sporcu katılım sağladı. Batman, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Van, Rize ve Gaziantep illerinin şampiyonları gruptan çıkmak için büyük bir mücadele verdiler. Kız ve erkeklerde 27-30-33-36-40-45-50-57 ve +57 kilogramlarında yarışan sporculardan ilk üçe girenler Türkiye finaline yükseldi.

4 gün süren turnuvaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyalarını veren Okul Sporları Şube Müdürü Servet Dursun, katılım sağlayan bütün il ve sporculara teşekkür ederek, “Batman olarak grup müsabakalarına ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Sadece tekvando da değil, bütün kategorilerde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Dereceye giren takım ve sporcularımıza final müsabakalarında da başarılar diliyorum” dedi.