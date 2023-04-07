Batman'da yapılaşmada yeni tedbirler alındı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremin ardından Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından Batman'da yeni yapılacak yapılaşmada tedbirler alındı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, imar planları ve imar uygulamaları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, vali yardımcısı, belediye başkan yardımcıları Fevzi Bakır ve Metin Gürbüz'ün yanı sıra Batman'daki basın mensupları katıldı.

Batman'da bundan böyle yapılacak olan yapılaşmalarda belirlenen kriterler dışında inşaat yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğine dikkat çeken Vali Canalp, kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceklerini söyledi. Vali Canalp, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin ardından alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Vali ve Belediye Başkanı Ekrem Canalp, Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından mevzuata uygun olmayan yapılara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti. Batman'da 4 etaptan oluşan ve Batmanı çepeçevre saran imar planıyla ilgili konuşan Vali Canalp, "Bina güvenliği, yapı güvenliği söz konusu olduğu zaman bu işin en esaslı temeli, omurgası madde bir, kaçak yapının olmamasıdır. Çünkü kaçak yapılaşma demek bina güvenliğinin hiç olmadığı yapılar demektir. Madde iki, proje yoktur. Proje olmadığı için de yapının yapım aşamalarında herhangi bir kontrol da yoktur. Dolayısıyla da her üç sac ayağından bir ayağının olmadığı bir yapılaşma tarzıdır. Bunun için ilk etapta olması gereken şey, kaçak yapılaşmanın olmadığı bir kent modelini ortaya koymaktır. Bu modelin ilk başlangıcı imar planlarıdır. Batman'da hali hazırda şu anda yürütmüş olduğumuz dört etap halindeki imar planlaması Batman'da bir kent daha oluşturabilecek şekildeki imar planlamasıdır. Yani hali hazırda 4 bin 600 hektarlık bir alanda Batman şehir merkezi kuruludur. Biz buna ilave olarak 4 bin 230 hektarlık yeni bir imar planı ilave ediyoruz. Dolayısıyla Batman'da şu anki nüfusumuz 460 bindir. Bu nüfus 850 bin dahi olursa, yapmış olduğumuz ilave imar planı 850 bin nüfusu da karşılayabilecek nitelikte ve ebattadır. Tabi ki bu kentin içerisinde yapacağımız bu şekildeki imarlı ve planlı çalışmalar sadece yeni imar alanlarıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda kentin içindeki imarlı planlarda var olan eski yapıların yeniden dönüştürülmesi süreçleri de bu yeni imar alanlarının açılmasıyla beraber gideceği için, dolayısıyla da Batman'ın nüfusu desek ki, 1 milyon 100 bin dahi olursa bizim şu anda yapmış olduğumuz imar çalışmasıyla Batman'ın gelecekteki planlı bir kent olarak büyümesini ihtiva eden ihtiyaçlarını toptan karşılayabilecek nitelikte ve mahiyettedir. Dolasıyla Batman'a 1 Batman değil, belki de daha fazlası üzerine 2 Batman'ı dahi koysanız, planlı bir kent olarak ihtiyaçlarını karşılayacak bir imar planlamasını ve uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Kabaca size imarla ilgili 4 aşama olduğunu ifade ettim. Bu dört aşamadan ikisi halihazırda bitmiştir. Dört etaptan iki etabı bitmiştir. Etaplardan bir tanesi 1,5 ay içerisinde sonuçlanacak. Üçüncü etap ve son etabımız kalacak. Bunu da inşallah 3,5-4 aylık bir periyot içerisinde tamamlamış olacağız. Dolayısıyla da iki etap bitti. Bir etap 1,5 ay sonra ve bir etapta 3,5 - 4 ay sonra tamamlandığı zaman Batman'ın gelecekteki belki çok uzun yıllar, on yıllar boyunca ihtiyaç duyacağı planlı kentleşmenin altyapısı da bu şekilde tamamlanmış olacaktır” dedi.

“Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz”

İmar planında kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyeceğine dikkat çeken Vali ve Belediye Başkanı Canalp “Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Yapılar ne olursa yapan kim olursa olsun asla müsamaha etmeden yapılmış olan her bir kaçak yapıyı yıkacağız. Geçmişte yapılmış hataların tekrar etmemesi gerekiyor. Bundan sonraki zaman dilimi içerisinde, şuanda kaçak yapı yapılamıyor Batman'da kimse yapmıyor. Neden, çünkü belediye idaresi devlet idaresi sağlam duruyor. Devlet idaresi sağlam durduğu içinde kaçak yapılaşma artık gündemimizde yoktur. Benim kendi dönemimde de kaçak yapılan yapılar oldu ben hiç müsamaha göstermedim, yıktım. Yani insanlar kendileri yıkmıyorsa biz devlet olarak, belediye olarak kaçak yapıları mutlaka yıkıyoruz ve yıkacağız” diye konuştu.

“Bodrum katların en az 3 tarafı perde beton yapılacaktır”

Yeni yapılaşma kriterleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali ve Belediye Başkanı Canalp “Depremle ilgili depremden sonra 2 aydan beridir yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ulaştığımız sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırlanmış olan bütün projelerde bu şartlara uygun şekilde uygulamaya konulan projeler olacaktır. Tüm betonarme yapılarda radye temel yapılacak, konut alanı, ticari + konut alanı olarak imar planında 3 kat ve üzeri olan parsellerde yapılacak yapılarda bodrum kat yapılması zorunludur. İmar planlarında konut, ticaret + konut alanı ve ticaret alanı olarak gösterilen parsellerde asma kat yapılamaz. Tüm yapılarda yüzey alanlarından minimum yüzde 1 perde beton olarak yapılacaktır, İmar planında 2 kat üzeri olan betonarme yapılarda minimum C 30 beton kullanılacaktır. Kapalı ve açık çıkmaların bulunduğu bina cephelerinde çatı saçağında yapılan döşemeler hariç tüm konsollar 1,5 metre ile sınırlandırılacaktır. Normal katlarda kesit küçültmesine gidilmeyecektir. Kirişlerde, saplama kirişe saplama kiriş yapılmayacaktır. İmar planlarında konut alanı, ticari konut alanı olarak gösterilen parsellerde yapılacak yapılarda kiriş net açıklığı 6 metreyi geçmeyecektir kısa kolona kesinlikle izin verilmeyecektir. Zemin etüt raporları sorumlu yapı denetimin ilgili mühendislerince incelenip imzalanacaktır. Bodrum katların en az 3 tarafı perde beton yapılacaktır. Yapıların cephelerinde yer alan klimalar binalara ekstra yük getirdiğinden cephelere monte edilmesine müsaade edilmeyecek, mimari projelerde klima yerleri gösterilecektir” şeklinde konuştu.