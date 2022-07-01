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Batman'da yapımı tamamlanan ağız ve diş merkezi hizmete açıldı

Batman’ın Hürriyet Mahallesinde yapımı tamamlanan Hürriyet Semt Polikliniğinde Diş Hekimliği Polikliniği hizmete açıldı.

Batman'ın Hürriyet Mahallesinde yapımı tamamlanan Hürriyet Semt Polikliniğinde Diş Hekimliği Polikliniği hizmete açıldı.


Batman İl Sağlık Müdürlü tarafından yapımı tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlı Hürriyet Semt Polikliniği Diş Hekimliği Polikliniğinde randevusuz hasta kabul edileceği ve diş dolgusu, diş taşı temizliği ve diş çekimi gibi işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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