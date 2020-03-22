İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı

Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazıları yasağa uymayınca polis uyardı.

Batman'da korona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazıları yasağa uymayınca polis uyardı.


Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Batman'da yasağa uymayan bazı vatandaşların sabah erken saatlerde parklara gittikleri görüldü. Parklarda ve kentin en işlek caddesi Turgut Özal Bulvarı'nda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.