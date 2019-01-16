Batman'da yaşayan Suriyeliler Türkçe öğreniyor

“Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı” projesi kapsamında yürütülen Türkçe Kursunda eğitim gören Suriyeli vatandaşlar, kısa zamanda okuma yazmaya geçiyor. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran, Suriyeli muhacirlerin kısa zamanda adette olduklarını ve Türkçe öğrendiklerini söyledi. Baran yaptığı açıklamada, “Suriyeli kardeşlerimiz bizim misafirimizdirler. Gençlik Merkezi olarak onların Sosyal uyuma adapta olmaları için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır. Tüm Suriyeli kardeşlerimiz, uzman öğretmenler nezrinde haftanın belirli günlerinde verdiğimiz Türkçe kursuna katılım sağlayabilirler” dedi.