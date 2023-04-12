Batman'da yıldız erkekler futbol il şampiyonası sona erdi

35 okul takımının katılım sağladığı turnuvanın karşılaşmaları 19 Mayıs sentetik sahada oynandı. Müsabakalarda İMKB Belde Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak il şampiyonu oldu. İMKB Belde Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Celal Akburak, şampiyonanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Akburak; “Öncelikle Batman Belediyemize, her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Şafi Özperk'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Kurtaran'a, Okul Müdürümüz Hamdi Baltacı'ya, okul idaremize, maddi ve manevi olarak yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.