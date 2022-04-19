Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı

Pandemi sürecinde en son 3'ncü dalgayı yakalayan Batman'da tablo tersine döndü. Omicron varyantıyla Ocak ayının sonunda pik noktasına ulaştıktan sonra düşüşe geçen korona virüs vaka sayıları sıfırlandı.

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yürüttükleri pandemiyle mücadele süreci son zamanlarda aldıkları yüz güldürücü haberlerin güzel bir şekilde devam etmekte olduğunu söyledi. Batman'da yoğun bakımda ve yatan yataklı servislerde yatan hasta bulunmadığını ifade eden Dr. Pamukçu, “Bu süreç içerisinde biz toplumun tüm katmanlarından, halkımızdan çok yoğun bir destek aldık. Sağlık çalışanlarımız çok fedakarca ve kahramanca mücadele ettiler. Ben, tüm sağlık çalışanlarına verdikleri kahramanca hizmetten ötürü teşekkür ediyorum. Toplumumuzun da bu süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sağlık kahramanlarımızın yanında olmasını rica ediyorum” dedi.