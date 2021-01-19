Batman'da, yoğun kar nedeni ile köy okulunda mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. Köy okulunda mahsur kalan bir öğretmen şantiye ekiplerinin köy yolunu açmasıyla kurtarıldı.

Sason ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Örenağıl köyü Taşlıca mezrası köy okulunda görev yapan öğretmen Senem Kamış, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kaldığını ekiplere bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen şantiye ekipleri, köy yolunu açarak öğretmene ulaştı. Senem Kamış, "Ben köyümde mahsur kalmıştım. İl Özel İdaresi ilçe şantiye ekibi şefinin telefonuna ulaşarak köyde mahsur kaldığımı ilettim. Kendisi ekibiyle birlikte köye gelerek beni aldı. Kendilerine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni kurtaran bütün ekibe çok teşekkür ederim" dedi.