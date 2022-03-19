Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 6 hayvan telef oldu

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan kerpiç ahırın çökmesi sonucu 6 hayvan telef oldu.

Sason ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonucu sabah saatlerinde Dağçatı köyü Suarkı mezrasında kerpiç ahır çöktü. Yer yer kar kalınlığının iki metreyi geçtiği mezrada karın ağırlığına dayanamayan iki katlı kerpiç ahırın çökmesi sonucu 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya'nın hayvanları telef oldu. Köyde yaşayan babası Samet Ağaya'nın yardım talep etmesi üzerine İlçe Kaymakamı Murat Mete'nin talimatıyla seferber olan AFAD, jandarma ve güvenlik korucuları, İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla karla kaplı yolu açılarak köye ulaşmaları sağlandı. Ekipler yoğun çalışmaları sonucu enkaz altında kalan canlı hayvanları kurtardı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırda hayvanlarının telef olduğunu belirten Samet Ağaya, kurtarılan 4 yaralı hayvanı olduğunu ifade etti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapalı olduğunu belirten Sason Şantiye ekibi şefi Mehmet Salih Yıldız, kar kalınlığının bazı yerlerde 2 metreyi aştığını söyledi. Yıldız, kar yağışının aralıksız devam ettiğini, ekiplerin mezraya ulaşmak için yolu açmaya çalıştığını kaydetti.