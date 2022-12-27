Batman'da yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Batman'ın Kozluk ilçesinde oluşan yoğun sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kozluk ilçesinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, oluşan sis bulutu zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler yollarına farlarını açarak devam etmek zorunda kaldı. Yetkililer, sürücüleri öğleden sonra etkisini kaybedeceği beklenen yoğun sis bulutu sebebiyle, takip mesafesi ve aşırı hızlanmamaları konusunda uyardı.