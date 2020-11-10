Batman'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki yol asfaltlama çalışmalarında toplamda 3 bin ton asfalt kullanıldı. Batmanlı vatandaşlar için en iyi hizmetin yol asfaltlama çalışmaları olduğunu sıklıkla dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediye olarak 2020 yılı asfalt sezonunda hedeflenen rakamın üzerine çıkılacağını söyledi.

Milli Egemenlik Caddesindeki çalışmalarında; 20 personel, 10 kamyon, 2 silindir, 2 finişer, 1 beko loder hizmet verdi.

Bu arada Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yaklaşık bir kilometre uzunluğunda çift yönlü yolun trafik işaret çalışmalarını araç sürücülerinin gece gündüz yolu daha iyi görebilmesine olanak sağlamak için çalışma başlattı.