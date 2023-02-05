Batman'da yolda mahsur kalan 2 aile İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle iki araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan 2 aile, İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Batman'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Batman'dan Sason ilçesine bağlı Heybeli ve Balbaşı köylerine gitmek isteyen 2 araçta bulunan aileler ise, araçların kara saplanması ile yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ilçe şantiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan araçlardaki 2 aile kurtarıldı. Bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.