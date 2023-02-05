İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da yolda mahsur kalan 2 aile İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle iki araç yolda mahsur kaldı.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle iki araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan 2 aile, İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.


Batman'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Batman'dan Sason ilçesine bağlı Heybeli ve Balbaşı köylerine gitmek isteyen 2 araçta bulunan aileler ise, araçların kara saplanması ile yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ilçe şantiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan araçlardaki 2 aile kurtarıldı. Bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.