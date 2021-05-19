Batman'da yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti

Batman'da 24 yaşındaki engelli genç kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; ismi öğrenilemeyen 24 yaşındaki yüzde 85 zihinsel engelli genç kız, Batman merkez Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan evinin önündeyken ortadan kayboldu. Engelli kızlarını bir müddet arayan aile, genç kızı bir süre sonra elbiseleri yırtılmış halede buldu. Ailesi, kendisini ifade edemeyen engelli kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede engelli kızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Engelli kızın ailesi durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili yaptığı araştırmada güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde tecavüz olayını gerçekleştiren zanlının İ.D. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde İ.D., evinin önünde bulunan engelli kızı arabaya bindirip Hasankeyf ilçesine götürdüğü ve akşam saatlerine doğru yeni arabayla evinin önüne bıraktığı ortaya çıktı. Hasankeyf'te engelli genç kıza tecavüz ettiği belirlenen İ.D., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Barosu'ndan açıklama

Konu ile ilgili Batman Barosu Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2021'de ilimiz merkezde zihinsel engelli bir kız çocuğuna ikametinin önünden alınıp cinsel saldırıya maruz kaldığı yönünde başlatılan soruşturmaya, mağdur ailesi yönünden Baromuz Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Merkezi ve Engelli Hakları Komisyonu nezdinde gerekli hukuki destek sağlanmıştır. Şüpheli şahıs tutuklanmış olup Baromuz nezdinde sürecin takibi konusunda gerekli hukuki desteğin verilmeye devam olunacağı hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.