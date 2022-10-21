Batman'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Batman'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Batman-Diyarbakır karayolunda akşam saatlerinde Batman Çayı köprüsü üzerinde, bir yolcu otobüsünün kum yüklü tıra arkadan çarptığı kazada otobüs şoförü E.B. (59) olay yerinde hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.H.A isimli yolcu da Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 21 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.