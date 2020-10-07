Batman'daki kütüphaneye Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ismi verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Batman merkezde yeni yapılan halk kütüphanesine verildi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı başta Batman olmak üzere Türkiye'nin birçok yerindeki okullara, caddelere ve sokaklara verildi. Son olarak Batman'da yapımı yeni tamamlanan Halk Kütüphanesine Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verildi. Batman Halk Kütüphanesine Şehit Şenay Aybüke Yalçın isminin verilmesi ile ilgili konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, bu karar ile Batman'ın şehidine sahip çıktığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Dış mimarisiyle üst üste dizilmiş kitap şeklinde tasarlanan halk kütüphanesi toplam 7 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. Önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan kütüphanede180 metrekare fuaye salonu, 110 kişilik konferans salonu, engelli vatandaşlar için işitme ve görme engelli salonları, dijital koleksiyon kütüphanesi, modern kafeterya, iki adet bin 500 metrekare okuma ve araştırma salonu bulunuyor.