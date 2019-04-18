Batman'daki ölümlü olay

Batman'ın Kozluk ilçesinde Bedriye Aktaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan ağabey İhsan Aktaş, olayın kavga olmadığını, saldırı sonucu gerçekleştiğini ileri sürdü.

Beş gün önce Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde iki aile arasında silahlı kavga çıkmış, olayda 1 kişi ölmüş 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından hayatını kaybeden Bedriye Aktaş'ın ağabeyi İhsan Aktaş, saldırı sonucu olayın yaşandığını iddia etti. Aktaş, "Kadın ve çocuklarımız kapının önünde oturduğu sırada iki araç ile saldırı düzenlendi. Saldırıda kardeşim Bedriye Aktaş hayatını kaybetti. Yeğenim 6 yaşındaki Reyhan Aktaş ve akrabamız Kıymet Unutur da yaralandı. Tartışma sonucu kavga yaşanmış ve ölümlerin meydana geldiği bilgisi asılsızdır. Kadın ve çocuklarımız kapının önünde otururken iki araç içerisinde bulunan bazı şahıslar tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda kadın ve çocuklarımız hedef alındı. Saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti ve iki kişi yaralandı. Bu saldırıyı yapanlardan 5 kişi gözaltına alındı ve bir kişi aranıyor. Saldırı yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. İki aile arasında iki yıl önce arazi yüzünden husumet yaşanmıştı. Ama yaşanan son olayda kesinlikte arazi kavgası değil saldırıdır” dedi.