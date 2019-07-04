Batman'daki STK temsilcileri LGS başarısızlığını değerlendirdi

Yedi Hilal Derneği Batman Şubesi'nin organizasyonuyla bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, Batman'ın LGS'de 72. sırada yer almasının yanı sıra, eğitim-öğretimde görülen bazı eksiklikler ve çözüm önerileriyle ilgili ortak bir basın açıklaması düzenlendi.

Yedi Hilal Dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Yedi Hilal Derneği Batman Şube Başkanı Ahmet Başaran ve 7 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği Genel Başkanı Osman Bağaç, eğitim açısından Batman'ın başarı seviyesinin Türkiye ortalamasının çok altlarında olmasının önemli bir sorun olduğunu söyledi. Bağaç, "En son LGS sonuçlarına göre Batman'ın 72. sırada yer alması hak etmediğimiz bir sıralama olmuştur. Daha da vahimi 2018 yılındaki sıralamamız 59 iken bu yıl 13 sıra daha gerileyerek 72. olmamız Batman kamuoyunu derinden üzmüştür. İlimizdeki okullarda verilen bunca kurslara rağmen eğitimdeki başarımızın bu seviyede olması düşündürücüdür. Bu durum bizi ve eğitime gönül veren değerli dostlarımızı derinden etkilemektedir. Bu konuda önümüzdeki yıl için gerekli tedbirlerin alınması başarı odaklı çalışmalara hız verilmesi, etkili kararlar alınması ve ivedilikle bu kararların uygulamaya konulması gerekmektedir. Öğrencilerimizin ahlak ve maneviyat alanındaki yetersizlikleri ve okullardaki seçmeli derslerin seçimindeki keyfi uygulamalar, bu bağlamda öğrencilerimizin gelişmesine katkı sağlayacak Kur'an-ı Kerim, siyer, Arapça gibi derslerin, öğrenci ve velilerin seçmesine karşın, okullarımızın çoğunda seçilmesi bu konudaki eksikliği arttırmaktadır" dedi.